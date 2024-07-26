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Впервые за 8 лет цены на социально значимые товары начали снижаться в Казахстане

Опубликовано:

Женщина на рынке
Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на социально значимые продовольственные товары начали снижаться в Казахстане, сообщили в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары.

Средний индекс дефляции составил 99,8% благодаря комплексным мерам, принятым для стабилизации цен, отметили в правительстве.

Также сообщается, что на рынок поступило более 160 тыс. тонн овощной продукции

Подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга

Введен временный запрет на экспорт сахара и экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника для поддержки отечественных производителей

Запущена в пилотном режиме Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет "электронным зеркалом" для отслеживания движения СЗПТ.

В июне стало известно, что стоимость социально важных продуктов питания сейчас примерно на 0,8% ниже чем год назад. Сильно снизились цены на лук и капусту.

Ранее в правительстве заявляли о снижении цен на социальные продукты в Казахстане - наблюдалась тенденция снижения цен на группу из 10 товаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2140017-vpervye-za-8-let-ceny-na-socialno-znachimye-tovary-nachali-snizhatsya-v-kazahstane/

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