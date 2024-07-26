Впервые за 8 лет цены на социально значимые товары начали снижаться в Казахстане

Цены на социально значимые продовольственные товары начали снижаться в Казахстане, сообщили в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары.

Средний индекс дефляции составил 99,8% благодаря комплексным мерам, принятым для стабилизации цен, отметили в правительстве.

Также сообщается, что на рынок поступило более 160 тыс. тонн овощной продукции

Подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга

Введен временный запрет на экспорт сахара и экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника для поддержки отечественных производителей

Запущена в пилотном режиме Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет "электронным зеркалом" для отслеживания движения СЗПТ.

В июне стало известно, что стоимость социально важных продуктов питания сейчас примерно на 0,8% ниже чем год назад. Сильно снизились цены на лук и капусту.

Ранее в правительстве заявляли о снижении цен на социальные продукты в Казахстане - наблюдалась тенденция снижения цен на группу из 10 товаров.