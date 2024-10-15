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"Можно ли снести?": карагандинцы переживают из-за заброшенного здания с бездомными (видео)

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Постройка в Караганде
Постройка. Фото: с сайта ekaraganda.kz

Жители улицы Керамическая в Караганде требуют снести заброшенную одноэтажную постройку, которая пережила пожар и стала местом обитания бомжей, передает ekaraganda.kz.

Жители улицы Керамическая обеспокоены заброшенной постройкой, расположенной в районе рынка. Здание, которое недавно пережило пожар, мешает проезду машин и стало местом обитания бездомных. Горожане не знают, куда обратиться для решения этого вопроса.

"В ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе эта постройка горела, в ней постоянно обитают бомжи, все это видят дети. Никто не понимает, откуда взялся этот самострой, как его снести и что делать. Не знаем мы и о том, для чего это здание предназначалось.

Объект действительно загораживает проезд к домам: пожарные и "скорая", например, подъехать к нам не смогут, случись что непредвиденное… Возможно ли снести это здание, раз уж оно заброшено?" - задается вопросом одна из местных жительниц Ольга Дубровская.

В ДЧС Карагандинской области подтвердили факт возгорания на объекте и отметили, что службы действительно выезжали тушить пожар в ночь с 10 на 11 октября. Остальные вопросы касаются компетенции властей.

В отделе земельных отношений Караганды уточнили, что данный участок, расположенный по улице Керамическая, принадлежит владельцу на праве частной собственности с целевым назначением "Эксплуатация магазина".

"Если данная постройка тревожит жителей и, по их словам, мешает проезду машин, они могут написать жалобу в управление государственного архитектурно-строительного контроля, а также в отдел архитектуры и градостроительства. В жалобе важно будет указать, что здание это бесхозное, с ним ничего не делают, стройку начали, но не законсервировали", - посоветовали в отделе земельных отношений Караганды.

Ранее аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта. По его словам, администрация города нашла владельцев здания и достигла с ними точек соприкосновения относительно передачи или продажи объекта. Однако текущее состояние здания вызывает опасения.

Помимо этого, ранее в Астане загорелся заброшенный дачный дом. Пожар был локализован в течение 14 минут. На месте происшествия было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174421-mozhno-li-snesti-karagandincy-perezhivayut-iz-za-zabroshennogo-zdaniya-s-bezdomnymi-video/

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