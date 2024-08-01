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Заброшенный дом загорелся в Астане (видео)

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Горящий дом в Астане
Горящий дом в Астане. Скриншот: t.me/astanovka98

В Астане загорелся заброшенный дачный дом. В тушении огня, который локализовали за 14 минут, задействованы 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДЧС.

Как рассказали в столичном ДЧС, 1 августа в 13:14 пожарные выехали по адресу: ул. Кордай, 97. По прибытию было установлено, что на площади 40 кв. м горит заброшенный дачный дом.

Пожар был локализован в течение 14 минут. На месте происшествия задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Астаны.

Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Astanovka98.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2143134-zabroshennyy-dom-zagorelsya-v-astane-video/

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