Движение открыли на одной из трасс в Костанайской области

На участке автодороги "Граница РФ - Алматы" в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш вновь открыто движение. Ранее оно было временно ограничено из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как указывается в официальном Telegram-канале нацкомпании, в настоящее время движение на этом участке полностью восстановлено.

"Открыто движение на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" (1610-1855 км) в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября 2024 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий на этом участке дороги было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Также ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.