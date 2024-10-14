Движение открыли на одной из трасс в Костанайской области
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На участке автодороги "Граница РФ - Алматы" в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш вновь открыто движение. Ранее оно было временно ограничено из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как указывается в официальном Telegram-канале нацкомпании, в настоящее время движение на этом участке полностью восстановлено.
"Открыто движение на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" (1610-1855 км) в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 октября 2024 года в 08:30 в связи с ухудшением погодных условий на этом участке дороги было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Также ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174130-dvizhenie-otkryli-na-odnoy-iz-trass-v-kostanayskoy-oblasti/
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