Участок дороги в Карагандинской области закрыли из-за непогоды

В Карагандинской области временно ограничили движение на участке автодороги из-за ухудшения погодных условий. Ограничение будет действовать с утра 14 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 14 октября 2024 года в 08.30 ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" (1610-1855 км) в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш.

Соответствующее решение принято в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали там текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.

А в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.