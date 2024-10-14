"Все зависит от возможностей бюджета": глава Минтруда о снижении пенсионного возраста для женщин в Казахстане

Глава Минтруда на правительственном часе в мажилисе прокомментировала вопрос о том, могут ли снизить пенсионный возраст для женщин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос поднял депутат Ерлан Барлыбаев. По его словам, решение вопроса положительно бы сказалось на экономике страны.

Однако глава Минтруда не сразу нашлась, что ответить.

"Вот думаю, как ответить вам … На сегодняшний день данный вопрос не рассматривается, мораторий объявлен до 2027 года", - сказала она.

При этом министр добавила, что рассматривается вопрос модернизации пенсионной системы.

"Вы знаете , что в обществе обсуждаются предложения экспертов, которые предлагают полностью пересмотреть в частности управление пенсионными накоплениями Нацбанком - выставлять требования, а также изменить исчисление минимальной пенсионной выплаты от МЗП - она сегодня исчисляется как 65% от прожиточного минимума. Но мы все прекрасно знаем, что даже если будем менять базовую пенсию, это все зависит от возможности бюджета. На сегодня эти вопросы на повестке дня не стоят", – заявила Жакупова.

Напомним, мы писали о том, что начиная с июля 2023 года правовой вопрос пенсионного возраста регулируется новым Социальным кодексом РК, который полноценно вступил в законную силу в начале 2024 года.

Пенсионный возраст составляет 63 года и не будет повышаться. Для женщин, начиная с 1 января 2023 года, он составляет 61 год, в 2028 году он будет повышен до 61,5 года. Многодетные матери, а также лица, пострадавшие от радиационного загрязнения Семипалатинского полигона, смогут выйти на пенсию раньше. Также можно начать получать пенсию из пенсионных накоплений до достижения пенсионного возраста, заключив страховой договор пенсионного аннуитета.

Добавим, в сентябре глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге рассказала, какой будет пенсия в 2025 году в Казахстане. По прогнозам, с индексацией, размер базовой пенсионной выплаты со следующего года будет порядка 44 тысяч тенге.

Отметим, пенсию в Казахстане нужно оформлять вовремя, иначе за пропущенный период после достижения пенсионного возраста она не выплачивается. Как ее оформить и кому могут автоматически назначить выплаты, читайте здесь.