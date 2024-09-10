Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году в Казахстане

Опубликовано:

Очки и деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге рассказала, какой будет пенсия в 2025 году в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты в Казахстане составляет порядка 42 тысяч тенге.

"По прогнозам, с индексацией, (размер пенсионной выплаты - прим.ред.) со следующего года будет порядка 44 тысяч тенге. Сегодня средний размер пенсии, с учетом базовой пенсионной выплаты, составляет порядка 152 тысяч, максимально - 197 тысяч тенге. Поэтому с учетом индексации эти все показатели будут повышены на указанные показатели", - сообщила глава Минтруда.

В ЕНПФ казахстанцам ранее посоветовали активнее откладывать деньги на будущую пенсию.

Мы также писали, у жителей каких регионов Казахстана больше всего пенсионных накоплений.

Осенью прошлого года Светлана Жакупова также рассказывала, как вырастет базовая пенсия в Казахстане к 2027 году.

Летом этого года также сообщалось, при каком стаже назначают максимальную базовую пенсию в Казахстане.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте ЕНПФ, пенсионные выплаты складываются за счет выплат из двух источников:

  • из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии. Базовая выплачивается всем лицам, достигшим пенсионного возраста. Солидарная пенсия - выплачивается при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года.
  • из ЕНПФ за счет имеющихся накоплений (взносов и начисленного инвестиционного дохода).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159709-skolko-budut-poluchat-pensionery-v-2025-godu-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie