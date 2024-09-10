Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году в Казахстане
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Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге рассказала, какой будет пенсия в 2025 году в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты в Казахстане составляет порядка 42 тысяч тенге.
"По прогнозам, с индексацией, (размер пенсионной выплаты - прим.ред.) со следующего года будет порядка 44 тысяч тенге. Сегодня средний размер пенсии, с учетом базовой пенсионной выплаты, составляет порядка 152 тысяч, максимально - 197 тысяч тенге. Поэтому с учетом индексации эти все показатели будут повышены на указанные показатели", - сообщила глава Минтруда.
В ЕНПФ казахстанцам ранее посоветовали активнее откладывать деньги на будущую пенсию.
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Осенью прошлого года Светлана Жакупова также рассказывала, как вырастет базовая пенсия в Казахстане к 2027 году.
Летом этого года также сообщалось, при каком стаже назначают максимальную базовую пенсию в Казахстане.
Отметим, что согласно информации на официальном сайте ЕНПФ, пенсионные выплаты складываются за счет выплат из двух источников:
- из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии. Базовая выплачивается всем лицам, достигшим пенсионного возраста. Солидарная пенсия - выплачивается при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года.
- из ЕНПФ за счет имеющихся накоплений (взносов и начисленного инвестиционного дохода).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159709-skolko-budut-poluchat-pensionery-v-2025-godu-v-kazahstane/