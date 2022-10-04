Самый длинный мост появится в Казахстане

Мост. Кадр из видео: 24.kz

На Бухтарминском водохранилище начали строительство самого длинного моста в Казахстане. Ввести в эксплуатацию его могут уже в 2024 году, передает телеканал "Хабар 24".

Сейчас в Восточном Казахстане строители монтируют опоры. Изначально работы вели с водных понтонов, но позже технологию изменили. Теперь конструкции возводят с временного технического моста. Подобная практика позволяет не прекращать строительство в шторм и непогоду.

Опоры с ледорезами монтируют на глубину до 40 метров и врезают в скальный грунт.

Исполнители проекта отмечают, что будут использованы сверхпрочные материалы. После ввода в эксплуатацию мост сможет принимать больше 20 тысяч автомобилей в сутки и обеспечит прямое транспортное сообщение сразу между тремя районами Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

"Это будет безопасно, потому что здесь предусмотрены еще ледорубы, они будут вдоль опор основного моста стоять, это во-первых, а во-вторых, мы здесь уже 2 зимы встретили, ледохода здесь нет как такового", - отметил заместитель директора подрядной организации Нигматулла Абдулхаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990946-samyy-dlinnyy-most-poyavitsya-v-kazahstane/