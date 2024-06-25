Аким ВКО получил проблемное наследство

Аким ВКО Ермек Кошербаев получил в наследство от своего предшественника два крупнейших инфраструктурных объекта, на завершение которых он должен был изыскать возможности, передает YK-news.kz.

Первый проект - это дорога в обход Осиновского перевала, а второй - мост через Бухтарминское водохранилище в районе села Куйган. Строительство объектов начали еще при предыдущем главе региона Даниале Ахметове.

Серпантин на Осиновском перевале строили перед самой войной безвзрывным способом. Извилистая трасса сложна для неопытных водителей и является головной болью для большегрузов, а зимой попросту опасна. Сегодня асфальтовое покрытие в самых крутых петлях практически разрушено. Новая дорога обещает быть значительно короче и безопаснее. Вот только ждать ее приходится слишком долго.

Работы на Осиновском перевале. Фото: yk-news.kz

В 2018 году строительство встало из-за того, что местами будущая трасса проходила по территориям государственного лесного фонда. Пока разрешались межведомственные разногласия, ушел подрядчик, а проектно-сметная документация устарела.

Однако в конце 2023 года работы на участке 56-72 км возобновились. Первоначально этот участок обещали закончить в текущем году. Сегодня земляные работы идут ударными темпами.

А вот к строительству опор моста, без которого будет невозможно движение по этому отрезку, пока еще не приступали. По участку 72-88 км проект корректируется. Здесь срок завершения официально отодвинут на 2025 год.

Строительство дороги. Фото: yk-news.kz

Другим грандиозным проектом и настоящим вызовом для нового акима ВКО стал мостовой переход через Бухтарминское водохранилище. После завершения это будет самый длинный мост в Казахстане - 1316 метров. Он обеспечит короткое и безопасное круглогодичное сообщение с Курчумским районом.

Проект дважды подвергался корректировке. В первый раз из-за того, что в первоначальный вариант не были заложены расходы на устройство подъездных дорог. Вторая корректировка понадобилась в 2022 году, когда резко подорожали все материалы, особенно металлоконструкции и арматура. После корректировки стоимость выросла вдвое.

Возведение мостового перехода. Фото: yk-news.kz

По закону в таком случае все удорожание ложилось на бюджет региона, а таких денег в нем не оказалось. В прошлом году стройка практически остановилась. Решением, которое вывело проект из тупика, стала передача моста в республиканскую собственность. Это произошло в сентябре 2023 года. Финансирование из республики позволило возобновить работы.

К началу нынешнего лета из 21 опоры было построено 17, работы продолжаются на оставшихся четырех. Из 20 пролетных строений надвинули на опоры десять. Подготовлена подъездная дорога. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ уже завезены. Сейчас основные работы идут уже вблизи Самарского берега. Технический запуск Курчумского моста обещают осуществить в декабре.

Строительство Курчумского моста. Фото: yk-news.kz

Напомним, в конце 2023 года на Бухтарминском водохранилище состоялась стыковка технологического моста - один из важных этапов, который значительно ускоряет строительство основного мостового перехода. Аким ВКО посетил объект.

Ранее сообщалось, что Осиновский перевал местные жители называют "дорогой смерти" из-за количества аварий. Эта дорога со множеством опасных серпантинов связывает областной центр сразу с двумя районами, поэтому движение здесь довольно оживленное.