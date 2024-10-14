65 тонн мусора вывезли из окрестностей "Города кочевников" и Тамгалы-Тас (видео)

Жители Қонаева вышли на субботник в рамках программы "Таза Қазақстан" в историческом месте Тамгалы-Тас и окрестностях "Города кочевников", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, в мероприятии приняли участие более 150 человек, было задействовано 5 единиц техники.

"Программа "Чистый Казахстан" продолжается с начала года. Мы участвуем во всех субботниках. Здесь, как мы заметили, много стихийных свалок. Просим людей не оставлять бытовые отходы после рыбалки и отдыха на природе. Культура начинается с нас самих", - отметила местная жительница Аяулым.

В результате субботника вывезено 65 тонн мусора, все отходы были доставлены на полигон. В акимате также отметили, что ежедневно в городе на работы по поддержанию чистоты привлекается более 50 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

Помимо этого, в городе обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.