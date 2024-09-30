Как улучшают освещение в Қонаеве: масштабные работы уже начались

В городе Қонаеве обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, руководитель ТОО "Қонаев Тұрғын үй" Жандос Манеев сообщил, что за последние два месяца были отремонтированы и введены в эксплуатацию опоры освещения на улицах Мира, Акжол и в дачном массиве Строительная.

В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

"В целом, поступает очень много заявок от жителей по освещению дворов. Мы выполним все заявки поэтапно", - сказал Жандос Манеев.

Кроме того, по городу обновлено 825 диодных светильников. В настоящее время началась замена 381 декоративного фонаря вдоль тротуаров.

Ранее сообщалось, что суд вынес вердикт в деле о модернизации освещения в Алматы. Акимат города выиграл дело у частного партнера, который должен был устранить дефекты, но не сделал этого.

Помимо этого, прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".