Как будет запускаться отопительный сезон в Караганде: стали известны все этапы
Опубликовано:
В Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона, тепло планируется подать во все дома к 1 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Караганды Мейрама Кожухова.
Аким города на официальной странице в Instagram сообщил, что сегодня магистральные сети были поставлены на циркуляцию, но пока с холодной водой.
"Ну, поехали! Потихоньку начинаем отопительный сезон. Завтра ближе к обеду будем заказывать температуру на ТЭЦ-3 с постепенным повышением ориентировочно до 55-60 градусов", - отметил глава города.
Мейрам Кожухов пояснил, что потребуется не менее суток, чтобы вытеснить холодную воду и наполнить сети горячей.
"По циркуляции холодная вода доведена порядка до 1150 многоквартирных жилых домов, но в дома она пока не заходит", - добавил аким.
Он заверил, что к 1 октября тепло постараются довести до всех домов.
"Сразу поясню - оплата за тепло будет начисляться с первого числа и только после подачи тепла в дом!" - подчеркнул Мейрам Кожухов.
Также он напомнил, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остального города.
"А в эти выходные мы будем подключать школы, детские сады, больницы и прочие объекты соцкультбыта", - добавил аким Караганды.
Ранее сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планируется в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).
Помимо этого, отопительный сезон также стартовал в городе Кокшетау. В первую очередь подключаются социально значимые объекты, то есть школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Вслед за этим - многоэтажные жилые дома.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166810-kak-budet-zapuskatsya-otopitelnyy-sezon-v-karagande-stali-izvestny-vse-etapy/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.