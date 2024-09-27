Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как будет запускаться отопительный сезон в Караганде: стали известны все этапы

Опубликовано:

Отопительный сезон стартовал в Караганде
Отопительный сезон в Караганде. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov/

В Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона, тепло планируется подать во все дома к 1 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Караганды Мейрама Кожухова.

Аким города на официальной странице в Instagram сообщил, что сегодня магистральные сети были поставлены на циркуляцию, но пока с холодной водой.

"Ну, поехали! Потихоньку начинаем отопительный сезон. Завтра ближе к обеду будем заказывать температуру на ТЭЦ-3 с постепенным повышением ориентировочно до 55-60 градусов", - отметил глава города.

Мейрам Кожухов пояснил, что потребуется не менее суток, чтобы вытеснить холодную воду и наполнить сети горячей.

"По циркуляции холодная вода доведена порядка до 1150 многоквартирных жилых домов, но в дома она пока не заходит", - добавил аким.

Он заверил, что к 1 октября тепло постараются довести до всех домов.

"Сразу поясню - оплата за тепло будет начисляться с первого числа и только после подачи тепла в дом!" - подчеркнул Мейрам Кожухов.

Также он напомнил, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остального города.

"А в эти выходные мы будем подключать школы, детские сады, больницы и прочие объекты соцкультбыта", - добавил аким Караганды.

Ранее сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планируется в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).

Помимо этого, отопительный сезон также стартовал в городе Кокшетау. В первую очередь подключаются социально значимые объекты, то есть школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Вслед за этим - многоэтажные жилые дома.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166810-kak-budet-zapuskatsya-otopitelnyy-sezon-v-karagande-stali-izvestny-vse-etapy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie