Права 152 тыс. потребителей нарушили в одном из городов Казахстана

В Мангистауской области защитили права более 152 тыс. потребителей, с которых взымали лишние деньги за сортировку мусора, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, природоохранные прокуроры Мангистауской области выявили факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене.

Так, общая стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата.

В частности, тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора.

При этом было установлено, что с ноября 2023 года сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась.

"Таким образом, более 152 тыс. потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, излишне оплатили услуги на общую сумму 117 млн тенге", - подчеркнули в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора взимание тарифа за сортировку мусора прекращено. Производится перерасчет необоснованно взысканных сумм.

Виновное должностное лицо акимата Жанаозена привлекли к дисциплинарной ответственности.

А в Алматы полиция выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах. В городе усилены меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства.

Также горожанам рассказали, куда следует вывозить старую ненужную мебель, строительный и другой крупногабаритный мусор.

Летом на видео сняли огромную мусорную свалку в Ауэзовском районе Алматы. Ее устроили жители одной из квартир, которые таскали мусор в квартиру. Соседи неоднократно обращались с жалобами в СЭС и другие государственные органы.