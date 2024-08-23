Огромную свалку вынесли из квартиры в Алматы: жильцы таскали мусор с контейнерных площадок

В Алматы на видео сняли огромную мусорную свалку рядом в Ауэзовском районе. Ее устроили жители одной из квартир, которые таскали мусор в квартиру, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На странице пользователя TikTok под логином anue.ud опубликовано видео, на котором около одного из домов видно огромную мусорную свалку. В описании к видео указано, что речь идет о территории дома №14 в 1 микрорайоне Ауэзовского района Алматы.

"В течение многих лет бабушка накопила много мусора, и это лишь часть того, что осталось в квартире. Ситуация требует срочного внимания, так как стоимость вывоза мусора значительно превышает возможности жильцов. Обращаемся к СЭС и другим ответственным органам с просьбой помочь решить этот вопрос. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение санитарных условий и обеспечить безопасность всех жильцов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что жильцы одной из квартир складировали мусор с близлежащих мусорных контейнерных площадок.

"20 августа соседями был осуществлен самостоятельный вывоз мусора. Сообщается, что соседи неоднократно обращались в СЭС и другие государственные органы. В настоящее время, силами коммунальных служб аппарата акима Ауэзовского района осуществляется вывоз мусора с квартиры на территорию мусорной площадки", - рассказали в акимате.

Вывоз мусора с мусорной площадки запланирован на 23 августа.

Несколько лет назад жители одного из жилых домов в Алматы постоянно жаловались на свою соседку. Женщина превратила квартиру в свалку.

Также В Усть-Каменогорске соседи жаловались на женщину, которая превратила свою квартиру в настоящую свалку. Из-за хобби пожилой дамы они вынуждены терпеть грязь и зловоние. А волонтеры Усть-Каменогорска решили изменить жизнь пенсионерки с "синдромом Плюшкина". Они вывезли из квартиры женщины 17 тонн мусора, а также пристроили 12 ее собак.

Кроме того, жители одного из жилых домов в Кокшетау жаловались на свою одинокую соседку, которая развела антисанитарию. Женщина жила с котами и приносила с улицы различный мусор.