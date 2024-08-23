Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Огромную свалку вынесли из квартиры в Алматы: жильцы таскали мусор с контейнерных площадок

Опубликовано:

Мусор в Ауэзовском районе Алматы
Мусор в Ауэзовском районе Алматы. Кадр из видео: tiktok.com/anue.ud

В Алматы на видео сняли огромную мусорную свалку рядом в Ауэзовском районе. Ее устроили жители одной из квартир, которые таскали мусор в квартиру, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На странице пользователя TikTok под логином anue.ud опубликовано видео, на котором около одного из домов видно огромную мусорную свалку. В описании к видео указано, что речь идет о территории дома №14 в 1 микрорайоне Ауэзовского района Алматы.

"В течение многих лет бабушка накопила много мусора, и это лишь часть того, что осталось в квартире. Ситуация требует срочного внимания, так как стоимость вывоза мусора значительно превышает возможности жильцов. Обращаемся к СЭС и другим ответственным органам с просьбой помочь решить этот вопрос. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение санитарных условий и обеспечить безопасность всех жильцов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что жильцы одной из квартир складировали мусор с близлежащих мусорных контейнерных площадок.

"20 августа соседями был осуществлен самостоятельный вывоз мусора. Сообщается, что соседи неоднократно обращались в СЭС и другие государственные органы. В настоящее время, силами коммунальных служб аппарата акима Ауэзовского района осуществляется вывоз мусора с квартиры на территорию мусорной площадки", - рассказали в акимате.

Вывоз мусора с мусорной площадки запланирован на 23 августа.

Несколько лет назад жители одного из жилых домов в Алматы постоянно жаловались на свою соседку. Женщина превратила квартиру в свалку.

Также В Усть-Каменогорске соседи жаловались на женщину, которая превратила свою квартиру в настоящую свалку. Из-за хобби пожилой дамы они вынуждены терпеть грязь и зловоние. А волонтеры Усть-Каменогорска решили изменить жизнь пенсионерки с "синдромом Плюшкина". Они вывезли из квартиры женщины 17 тонн мусора, а также пристроили 12 ее собак.

Кроме того, жители одного из жилых домов в Кокшетау жаловались на свою одинокую соседку, которая развела антисанитарию. Женщина жила с котами и приносила с улицы различный мусор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152662-ogromnuyu-svalku-vynesli-iz-kvartiry-v-almaty-zhilcy-taskali-musor-s-konteynernyh-ploshchadok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie