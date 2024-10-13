Младенца обнаружили в горящем баке в Семее

Младенца обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

"В одном из районов нашего города (Семея - прим. ред.) около 12 часов дня в мусорном баке, который горел, обнаружен младенец... с ожогами 70% тела доставлен в реанимацию", - говорится в Instagram-профиле "Оса Семей".

На пост отреагировали в прокуратуре области Абай.

"Досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль прокуратурой области", - гласит ответ.

Напомним, в прошлом году в Павлодаре во дворе дома в мусорном контейнере был обнаружен мертвый младенец.

В июле этого года рабочими мусорного конвейера Алматы было найдено тело новорожденного ребенка. Информацию прокомментировали в полиции.