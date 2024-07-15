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Тело новорожденного нашли рабочие на мусорном конвейере в Алматы

Опубликовано:

Младенец с голыми ножками лежит на кровати
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 14 июля, рабочими мусорного конвейера Алматы было найдено тело новорожденного младенца. Информацию прокомментировали в полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Шокирующая ситуация произошла в воскресенье, 14 июля. В Алматы на заводе ТОО "Green Recycle" во время сортировки мусора рабочими было обнаружено тело младенца, завернутое в мусорный пакет.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили информацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность матери ребенка и другие обстоятельства устанавливаются. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году в Павлодаре во дворе дома в мусорном контейнере был обнаружен мертвый младенец.

Также ранее в мусорном баке в Рудном было обнаружено тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет.

Добавим, что, согласно статье 100 УК РК, убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134158-telo-novorozhdennogo-nashli-rabochie-na-musornom-konveyere-v-almaty/

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