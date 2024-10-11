Опасную бетонную опору укрепили в Караганде

В Караганде бетонную опору на улице Гастелло, поврежденную в результате ДТП и представлявшую опасность для жителей, укрепили металлическими конструкциями, передает ekaraganda.kz.

Несколько дней назад карагандинцы пожаловались на опасную бетонную опору, которая удерживает тепловые сети. Она была повреждена в результате ДТП: автомобиль въехал в сооружение. Жители района беспокоились за то, что огромная бетонная опора может на кого-то упасть.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" и в городском акимате отметили, что опора находится на балансе частного сектора. Восстанавливать ее должны сами жильцы.

Сегодня жители района рассказали, что опору укрепили металлическими конструкциями.

"Эту опору отремонтировали. Конечно, не меняли, не ровняли, усилили, как могли, но хотя бы так. Теперь она не упадет. Это самое главное! Кто выполнял работы, не знаем. Теперь хоть ходить можно спокойно!" - сообщили жители.

Напомним, 26 сентября на перекрестке улиц Гастелло и Космодемьянской произошло ДТП, в результате которого опора, удерживающая тепловые сети, была серьезно повреждена. Горожане беспокоились, что она в любой момент может рухнуть. Жители планировали обратиться в акимат.

Похожее ДТП произошло в Алматы: там в результате аварии была повреждена опора газовой трубы. За медицинской помощью обратился водитель Subaru. В настоящее время к расследованию аварии приступили сотрудники полиции.