"Будет страшная трагедия": бетонная опора в любой момент может обрушиться на людей в Караганде

Жители Караганды обеспокоены возможным обрушением поврежденной бетонной опоры тепловых сетей. Обращения в коммунальные службы и акимат результатов не дали, передает ekaraganda.kz.

26 сентября на перекрестке улиц Гастелло и Космодемьянской произошло ДТП, в результате которого опора, удерживающая тепловые сети, была серьезно повреждена. Горожане боятся, что она в любой момент может рухнуть.

Так, Венера Кунакбаева считает, что восстанавливать опору необходимо срочно. Данный вопрос не терпит отлагательств.

"Опора повреждена очень сильно. В любой момент она может обрушиться. В ста метрах от перекрестка находится школа, в этом месте постоянно ходят люди. Если опора завалится и трубы рухнут, будет страшная трагедия.

Я обращалась в ТОО "Теплотранзит Караганда", описала ситуацию, скинула фото и видео, попросила направить специалиста для анализа и осмотра, так как мы думали, что повреждена еще и труба. На что они направили бригаду, после чего сообщили мне, что данная опора находится на балансе у частного сектора.

Мы возмущены. Почему мы должны ремонтировать опору? Не мы виновники. Эта ситуация не терпит отлагательств, опору нужно срочно ремонтировать! Мы очень боимся, что она завалится. Мы могли бы ее попробовать отремонтировать, но есть риски, что завалятся трубы. Потом нас обвинят в том, что мы повредили теплосети, и миллионные расходы повесят на людей!" - возмущается женщина.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" ответили, что сеть и опора находятся на балансе частного сектора. Поэтому восстанавливать конструкцию должны сами жители.

Также дополнительно был сделан запрос в акимат Караганды, где пояснили, что тепловая сеть, согласно акту раздела границ, находится на балансе частного сектора. Владелец тепловой сети должен взыскать средства с виновника ДТП на восстановление. ТОО "Теплотранзит Караганда" восстановлением частных тепловых сетей не занимается.

Жители планируют лично обратиться в акимат и ТОО "Теплотранзит Караганда", чтобы еще раз просить о помощи. Также хотят поставить в известность директора находящейся рядом школы.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. За медицинской помощью обратился водитель Subaru. В настоящее время к расследованию аварии приступили сотрудники полиции.

Помимо этого, в Усть-Каменогорске сняли на видео, как водитель не справился с круговым движением и заехал в клумбу. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым. В отношении нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.