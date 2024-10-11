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Эзотерика

Жители пришли к акиму Алматинской области с рядом вопросов (видео)

Опубликовано:

Марат Султангазиев
Марат Султангазиев. Кадр из видео: instagram.com/almobl_akimat

Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел личный прием жителей Балхашского района, где обсудил с ними актуальные проблемы и дал соответствующие поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, во время встречи были выслушаны четыре гражданина, которые задали шесть вопросов.

Жители района подняли на обсуждение такие темы, как ремонт автодороги между селами Топар - Балатопар, установка мобильного интернета в селах Коктал-Карой, работы по укреплению берегов реки Или и жилищные вопросы.

Аким внимательно выслушал обращения и поручил соответствующим учреждениям и акиму района найти их решение.

"Личный прием акима - это важный шаг на пути решения актуальных проблем жителей и улучшения социальной инфраструктуры района. Предложения и вопросы жителей будут учтены, по каждому из них будет проведен тщательный мониторинг", - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что жители села Алмалыбак в Алматинской области обеспокоены возможной вырубкой полувековых дубов из-за планов частного землевладельца построить объект общепита. Это, по их мнению, не только приведет к уничтожению ценных деревьев, но и негативно скажется на их спокойной жизни из-за увеличения автомобильного трафика.

Также прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173050-zhiteli-prishli-k-akimu-almatinskoy-oblasti-s-ryadom-voprosov-video/

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