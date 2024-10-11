Водителей Астаны и трех областей Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле"

В связи с ухудшением погодных условий автолюбителей Астаны и ряда областей Казахстана призвали соблюдать осторожность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

"В Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях местами ожидаются дождь с мокрым снегом. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, с 10 по 12 октября по Казахстану прогнозировалось понижение температуры воздуха, а также сильные осадки, в том числе в виде снега, усиление ветра.

Также, согласно прогнозу синоптиков на октябрь, в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

В северной половине в ночные часы обещали дождь с переходом в мокрый снег. В целом, в начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, ни спешить, ни бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.