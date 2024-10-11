Водителей Астаны и трех областей Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле"
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В связи с ухудшением погодных условий автолюбителей Астаны и ряда областей Казахстана призвали соблюдать осторожность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
"В Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях местами ожидаются дождь с мокрым снегом. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram-канале.
Напомним, с 10 по 12 октября по Казахстану прогнозировалось понижение температуры воздуха, а также сильные осадки, в том числе в виде снега, усиление ветра.
Также, согласно прогнозу синоптиков на октябрь, в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.
В северной половине в ночные часы обещали дождь с переходом в мокрый снег. В целом, в начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха.
Как себя вести при гололеде
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:
- выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
- быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, ни спешить, ни бегать;
- внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
- если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
- ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- менять летние шины на зимние;
- не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172885-voditeley-astany-i-treh-oblastey-kazahstana-predupredili-v-kazavtozhole/
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