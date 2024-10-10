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Эзотерика

"Вышел из квартиры и ушел": пропавшего в Астане 5-летнего ребенка нашли в ТРЦ

Опубликовано:

Мальчик сидит на скамейке
Мальчик. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

В Астане пятилетний ребенок, не предупредив родных, вышел из дома и пошел гулять. Пока его искали, мальчик разгуливал в одном из торговых центров столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

С заявлением в полицию о пропаже внука обратилась жительница жилого комплекса по улице Асфендиярова, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Выяснилось, что после двух часов безрезультатных поисков встревоженная женщина решила обратиться за помощью к полицейским. По словам женщины, внук пропал в дневное время - перед прогулкой.

"Ребенок сам вышел из квартиры и ушел, не предупредив взрослых. Незамедлительно сотрудники полиции района Нура организовали поисковые мероприятия с участием личного состава. Стражами правопорядка были обследованы все возможные места, где мог находиться ребенок, опрошены прохожие.

В вечернее время 5-летний мальчик был обнаружен полицейскими в ТРЦ "Хан Шатыр", где он спокойно гулял", - говорится в сообщении.

Ранее 9-летний мальчик вышел из дома и пропал в Семее. Его более суток искал весь город. Поиски вели полицейские, волонтеры и неравнодушные жители.

В итоге стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный живым и невредимым. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога мальчика передали родителям.

На прошлой неделе в Карагандинской области более 400 человек приняли участие в поисках пропавшего пятилетнего мальчика. По словам матери, ребенок ушел со двора дома и не вернулся. Руководство полиции незамедлительно организовало масштабные поисковые работы.

Спустя четыре часа поисков пропавшего мальчика обнаружил местный житель совместно с сотрудниками полиции в 1 км от поселка Петровка.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172693-vyshel-iz-kvartiry-i-ushel-propavshego-v-astane-5-letnego-rebenka-nashli-v-trc/

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