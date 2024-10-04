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Эзотерика

Более 400 человек искали пропавшего 5-летнего ребенка в Карагандинской области

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Поиски пропавшего мальчика в Карагандинской области
Поиски пропавшего. Фото: instagram.com/policeofkaraganda

В Карагандинской области более 400 человек приняли участие в поисках пропавшего пятилетнего мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как говорится на официальной странице ведомства в Instagram, 3 октября около 20.00 в дежурную часть УП Бухар-Жырауского района поступило сообщение от 28-летней жительницы поселка о пропаже ее 5-летнего сына.

По словам матери, ребенок ушел со двора дома и не вернулся.

Руководство полиции незамедлительно организовало масштабные поисковые работы. По тревоге был поднят весь личный состав управления, а также были задействованы сотрудники ДЧС, местные жители и кинологи департамента полиции.

Всего в поисках приняли участие более 400 человек.

Местные жители, разделившись на группы, вместе с полицейскими обследовали прилегающие территории. Спустя четыре часа поисков пропавшего мальчика обнаружил местный житель совместно с сотрудниками полиции в 1 км от поселка Петровка.

"Руководство управления полиции выражает глубокую благодарность всем неравнодушным гражданам, принявшим участие в поисках, за оперативную помощь и поддержку", - отметили в ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау полицейские нашли без вести пропавшую женщину. Она бесцельно бродила в одном из дворов. С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169732-bolee-400-chelovek-iskali-propavshego-5-letnego-rebenka-v-karagandinskoy-oblasti/

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