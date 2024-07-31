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Родителей в Павлодарской области наказали за сбор дома посторонних людей

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Девочка плачет
Неблагополучная семья. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Павлодарской области на учет поставили неблагополучную семью, где, по данным полиции, родители собирают дома посторонних и злоупотребляют алкоголем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ювенальной полиции региона усилили проверки семей, состоящих на контроле.

"В фокусе внимания - многодетные и малообеспеченные семьи, и родители детей, состоящие на учете в органах внутренних дел. Рейды проводим по выявлению неблагополучных семей, проверяем семьи, которые состоят на учете. Проверяем условия проживания, попутно проводим профилактические беседы о недопущении правонарушений", - рассказала старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и защите прав несовершеннолетних в регионе наказали 425 родителей.

"К примеру, в Железинском районе выявлена неблагополучная семья, где родители устраивают дома сбор посторонних лиц и злоупотребляют спиртными напитками, в доме антисанитарное состояние, воспитанием детей не занимаются", - отметили в ДП Павлодарской области.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществила выезд к данной семье.

"Семья поставлена на учет для проведения профилактического контроля, исправления неблагополучия в семье. В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - уточнили в ведомстве.

Также были проведены беседы с соседями, родственниками, составлен акт жилищно-бытовых условий семьи. Родителям даны разъяснения об ответственности за невыполнения своих обязанностей по содержанию и обучению детей. Оказана правовая консультация и даны разъяснения по лечению, трудоустройству, по определению детей в дошкольные организации образования.

Старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина отметила, что в летнее время, когда особенно много свободного времени у подростков, полицейскими проводятся рейды по местам скопления молодежи. К административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях привлекли 1489 законных представителей.

Отметим, что по ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области родители ушли в запой и несколько дней держали троих детей взаперти, не выпуская их в школу и на улицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142685-roditeley-v-pavlodarskoy-oblasti-nakazali-za-sbor-doma-postoronnih-lyudey/

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