Родители ушли в запой и не выпускали детей из дома в Павлодарской области

В Павлодарской области родители ушли в запой и несколько дней держали своих троих детей взаперти, не выпуская их в школу и на улицу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается в официальном аккаунте надзорного органа в Instagram, в рамках исполнения плана мероприятий по профилактике правонарушений в целях защиты прав детей и пресечения правонарушений в семейно-бытовой сфере прокуратурой Павлодарского района проводятся рейдовые мероприятия.

"17 мая выявлена неблагополучная семья, в которой родители, закрывшись в доме, на протяжении трех дней не выпускали троих несовершеннолетних детей.

Установлено, что оба родителя на протяжении нескольких дней злоупотребляли спиртными напитками, детей в школу и на улицу не выпускали", - сообщили в надзорном органе.

Принятыми мерами прокуратурой Павлодарского района при координации местных исполнительных органов, отдела образования, отдела полиции, здравоохранения дети были высвобождены. Им оказали первую необходимую помощь.

"Совместно с уполномоченными органами профилактические мероприятия на территории Павлодарского района продолжаются", - отметили в надзорном органе.

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