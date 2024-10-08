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Проблему нехватки учебников в частных школах Казахстана признали в мажилисе

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Раскрытые учебники лежат на школьных партах
Школьный класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса высказался про нехватку учебников для некоторых учеников частных школ, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов признал, что проблема нехватки учебников в частных школах есть.

"Мы сейчас дали поправку, эта поправка обсуждается. Мы хотим, чтобы в частных школах, там, где обучение бесплатное для наших детей, особенно в Туркестане, Шымкенте, в других регионах, где много школ и эти частные школы помогают нам разгрузить трехсменные школы. И парадокс в том, что ребенок, тот же гражданин Казахстана, обучается в государственной школе — он получает учебник. А когда он переходит в частные школы, то этот учебник ему не полагается. Поэтому мы на протяжении ряда лет инициировали, сейчас уже придя в парламент я дал такую поправку", - добавил он.

По его словам, это правильная норма.

"Эту поправку мы обсуждаем с правительством и положительная позиция правительства по этому поводу у нас тоже имеется и поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы эту норму примем и дети, обучающиеся в частных школах, получат бесплатные учебники", - резюмировал мажилисмен.

Добавим, также сегодня на заседании мажилиса по социально-культурному развитию депутат Даулет Муканов раскритиковал формат отличающихся друг от друга учебников и безграмотность учителей. Тему учебников прояснил депутат Асхат Аймагамбетов. По его словам, с 2020 года и позже учебники выходят в унифицированном формате, а выпущенные ранее - отличаются.

Напомним, ранее в январе депутат сената Дархан Кыдырали предложил внести корректировки в учебники по истории Казахстана.

А в прошлом году в Минпросвещения заявили, что издателей школьных учебников в Казахстане обяжут заменять учебники за свой счет в случае обнаружения полиграфического брака или других недостатков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171715-problemu-nehvatki-uchebnikov-v-chastnyh-shkolah-kazahstana-priznali-v-mazhilise/

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