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Не дождался выплат от акимата: бизнесмена, перекрывшего дорогу в Шымкенте, наказали

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Перекрытая дорога в Шымкенте
Перекрытая дорога в Шымкенте. Фото: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте привлекли к административной ответственности бизнесмена, ранее перекрывшего дорогу для проезда автомобилей. Об этом сообщается на Instagram-странице городского департамента полиции.

Как сообщили в правоохранительных органах, ранее на пульт 102 полиции поступило сообщение о том, что одну из улиц Аль-Фарабийского района перекрыл местный житель, выгрузив на проезжую часть дороги строительный грунт.

На место прибыл аким района, сотрудники прокуратуры и полиции.

С мужчиной провели разъяснительную беседу. Кроме того, в отношении горожанина составлен административный протокол по статье 614 КоАП РК - "Создание препятствий для движения транспортных средств".

Напомним, накануне сообщалось, что предприниматель в Шымкенте, не дождавшись от акимата платы за свой участок, решил перекрыть дорогу, чем спровоцировал огромную пробку.

Сам мужчина объяснил, что еще 4 года назад акимат решил выкупить его участок и проложить здесь асфальтированную дорогу. Однако, хоть дорогу здесь и приложили, деньги за свою землю мужчина так и не получил. Не дождавшись выплат от ведомства, он решил перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

После этого в районном акимате заявили, что рассчитаются с ним в течение трех месяцев, однако ответить, почему этого не сделали за четыре года, не смогли.

"Сейчас идет процесс расчета. В управлении транспорта оформляют документы. Как только будут готовы бумаги, на этой неделе передадим в земельное управление. Они должны провести оценку, и в законном порядке выплатим деньги", - заявил аким района Аль-Фараби Рашид Мынбаев.

Добавим, что статья 614 КоАП РК предусматривает наказание за создание препятствий для движения транспортных средств. Так, согласно этой статье, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (10 тыс. тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036355-ne-dozhdalsya-vyplat-ot-akimata-biznesmena-perekryvshego-dorogu-v-shymkente-nakazali/

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