"Куда смотрит акимат": дорога в город оказалась в частной собственности в Каскелене (видео)

Жители Каскелена в Алматинской области возмущены тем фактом, что дорога общего пользования оказалась в частной собственности. В акимате не знают, как это произошло, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали местные жители журналистам, один из горожан неожиданно огородил часть дороги, которой все пользовались, забором. На возмущения людей мужчина заявил, что участок земли принадлежит ему.

"В этом году объявился хозяин, оказывается, этой земли. Он показал документы, что этот участок принадлежит ему. Он взял, построил, прокопал арык и дорогу нам.

Эта дорога одна. Здесь школьники ходят и люди, у кого нет машины, в магазин. Мы не можем здесь пройти. Вот два дня будет дождь, мы здесь проехать не сможем.

Поэтому я не знаю, куда смотрит акимат. Мы писали несколько раз в акимат письма. Действительно, пусть они меня простят, но ответ нам пришел никакой вообще", - заявил местный житель Рахимжан Алтынбеков.

Люди уверяют, что ремонтировали дорогу за собственные средства: собрали деньги и продолжили асфальт. Но внезапно объявился сосед и заявил, что эта земля принадлежит ему.

Огороженную территорию теперь приходится обходить. После каждого дождя здесь лужи и грязь.

Каскеленцы таким поворотом событий возмущены и требуют вернуть им дорогу. Однако в акимате и сами не знают, как дорога оказалась в частной собственности. Но обещают разобраться.

"Мы выясняем, насколько законны действия жителя города. Этим сейчас занимаются в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Что касается состояния дорог: мы планируем решить проблему с помощью спонсоров. Думаю, уже до конца ноября положат асфальт", - заверил замакима Каскелена Серик Камзанов.

Источник: КТК

Отметим, похожая ситуация произошла в Шымкенте в сентябре - там бизнесмен перекрыл дорогу, не дождавшись выплат от акимата за свой участок. Он объяснил, что еще 4 года назад акимат решил выкупить его участок и проложить здесь асфальтированную дорогу. Однако, хоть дорогу здесь и приложили, деньги за свою землю мужчина так и не получил.

В итоге в акимате обещали расплатиться с бизнесменом в течение трех месяцев, а полиция составила в отношении мужчины административный протокол по статье 614 КоАП РК "Создание препятствий для движения транспортных средств". Его оштрафовали.