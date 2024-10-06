В какие смертельные игры играют казахстанские дети в соцсетях, рассказал генпрокурор

Генпрокурор Берик Асылов после голосования на своем избирательном участке прокомментировал журналистам ситуацию по суицидам в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Асылов отметил, что многие суициды исследуются прокурорами.

"По всем фактам возбудили уголовные дела. Мы намерены начать уголовные дела в отношении тех, кто этим занимается. Проверили все эти сайты, на которых дети сидят, и начали с ними вместо детей играть. Там действительно очень много контента. Они привлекают детей, а дети не знают, и они с ними начинают переписываться. По всем этим данным мы назначили экспертизу, влияет ли этот контент" (прим.ред - на детей)", - заявил он.

Журналисты уточнили, идет ли речь о таких смертельных играх, как "Синий кит" и "Красный дельфин".

"Да. Это было и есть. Сейчас мы будем принимать меры в отношении тех, кто это организовал. Нет, пока сейчас расследуется. Сейчас мы разбираемся. Скорее всего будут какие-то изменения в законодательстве. Пока думаем, как будем делать. Сам механизм еще неизвестен.

Пока неизвестно - кто это организовал. Это в основном зарубежные сайты, южнокорейские, многие другие. Дети сидят на этих сайтах и смотрят… Постараемся возбудить уголовное дело. Если нам станут известны фамилии, кто такие, тогда мы будем по международным отношениям выходить", - добавил генпрокурор.

В целом, по словам Берика Асылова, на совершение суицида людей толкают многие причины.

"Очень много причин. Сейчас везде это обсуждается. Надо выявлять. Тут - как ответственность родителей, школы, так и госорганов, которые за этим должны следить", - резюмировал Асылов.

В начале сентября мы писали о случае в Астане, когда дети придумали смертельно опасную "игру" и решили снять это на камеру. Позже стало известно, что родителей детей из Астаны, затеявших смертельно опасную игру, предадут суду.

До этого мы писали, что психологи объяснили увлечение казахстанских подростков опасной игрой "Беги или умри". Следуя правилам игры, запущенной в соцсетях, дети пытаются перебежать дорогу прямо перед движущимся авто. При этом делают они это не только по одиночке, но и целыми группами.

Добавим, 3 года назад мы писали о другой опасной игре детей на высоте. Участковый при обходе заметил двух детей, которые бегали по крыше одной из многоэтажек в Астане. Выяснилось, что ребята самостоятельно перелезли через решетку, установленную в подъезде, и взобрались на крышу. Полицейские провели профилактическую беседу с их родителями.

Ранее казахстанский психолог рассказала, как узнать, что дети увлеклись опасными играми в интернете. Подробнее можно ознакомиться здесь.