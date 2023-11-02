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30 лет независимости Казахстана

"Беги или умри": психологи объяснили увлечение казахстанских подростков опасной игрой

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Девочка со скейтбордом
Девочка на пешеходном переходе. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

До Казахстана дошел новый опасный тренд - в соцсетях набирает популярность игра "Беги или умри". Полицейские и психологи обратились к родителям, передает телеканал "Астана".

Следуя правилам игры, запущенной в соцсетях, дети пытаются перебежать дорогу прямо перед движущимся авто. При этом делают они это не только по одиночке, но и целыми группами.

Психологи называют такие действия подростков поведенческим нарушением.

"В первую очередь, это подростки, у которых эмоциональная нестабильность присутствует. У которых уровень эмоционального настроя, уровень адреналина настолько высокий, что им хочется снова и снова попробовать вот это ощущение, когда они бегут – ощущение скорости, ощущение экстремального состояния", - считает психолог Галия Баязитова.

По словам эксперта, для подростков участие в игре может быть попыткой что-то доказать. А еще они могут просто следовать за лидерами "со знаком минус".

"То есть те, которые в своей позиции являются ситуативными лидерами, но не придают значения дальнейшим последствиям. Больше всего еще идут и подростки, которые еще и ведомые. Подростки, которым хочется кому-то что-то доказать", - добавила специалист.

По данным МВД, в Казахстане пока не зарегистрировано ни одного случая ДТП из-за "Беги или умри".

Но игра так популярна в сети, что лучше сработать на опережение, говорят стражи порядка. Тем более, что статистика детских смертей на дорогах и без игр остается тревожной.

Как сообщили в правоохранительных органах, с начала года в стране произошло свыше 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних. Погибло более 200 детей, еще около трех тысяч получили травмы.

"Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению правил дорожного движения", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

А психологи рекомендуют родителям не просто провести профилактическую беседу об опасных играх, но и обратить внимать на поведение своего чада и его окружение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043676-begi-ili-umri-psihologi-obyasnili-uvlechenie-kazahstanskih-podrostkov-opasnoy-igroy/

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