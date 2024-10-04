Супруга трагически погибшего полицейского записала видео в Алматинской области

Супруга трагически погибшего полицейского Армана Есеркена поблагодарила сотрудников ДП Алматинской области за поддержку семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, их сыну предоставлен грант на бесплатное обучение в Университете международного бизнеса в Алматы.

Арман Есеркен был человеком, посвятившим свою жизнь защите закона. Родившись 26 июля 1980 года в селе Алга Енбекшиказахского района, он с юности проявлял настойчивость и целеустремленность.

"В 1997 году поступил в Алматинский юридический институт МВД РК, что стало первым шагом в его карьере в правоохранительных органах", - рассказывает начальник управления воспитательной и кадровой работы Абылай Нурымов.

После окончания института Арман начал работать следователем. Его профессионализм и ответственное отношение к делу позволили быстро зарекомендовать себя в коллективе.

Со временем он стал старшим следователем УВД Илийского района. Коллеги вспоминают его как трудолюбивого и честного сотрудника, всегда готового прийти на помощь и безукоризненно выполнить свой долг перед обществом.

"Однако 24 февраля 2007 года трагическая случайность оборвала его жизнь. Управляя своей личной машиной на скользкой дороге, Арман потерял управление, и автомобиль врезался в дерево. Он погиб на месте, оставив после себя скорбящую семью и коллег", - дополнил Абылай Нурымов.

Сегодня благодаря усилиям его коллег и руководства сын Армана Есеркеновича получил возможность продолжить обучение в престижном университете. Это не просто поддержка родных погибшего коллеги, но и символ того, что память о нем жива, а его вклад в служение обществу не забыт.

"От всей нашей семьи выражаю огромную благодарность", - сказала на видео супруга погибшего полицейского и пожелала процветания в нелегком труде.

Ранее мы рассказывали историю про майора полиции Куаныша Таныбаева, который один воспитывает пятерых детей - трех девочек и двух сыновей. Супругу он потерял в августе прошлого года из-за ее болезни. В органах внутренних дел Куаныш Таныбаев трудится уже 17 лет. Сейчас он занимает должность старшего инспектора дежурной части батальона патрульной полиции ДП ВКО.

Помимо этого, сообщалось об истории подполковника Асета Табеева из Алматинской области - он сначала был участковым инспектором, а теперь - заместитель начальника полиции.