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Эзотерика

"Защищал свою жизнь": застрелившему дикого кабана казахстанцу не поверили в суде

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Дикий кабан
Кабан в лесу. Иллюстративное фото: Amith Nag Photography / Getty Images

В ВКО мужчина уверял, что защищал свою жизнь и потому убил дикого кабана, однако подтверждений этому не нашли. Теперь он должен возместить ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уполномоченный государственный орган обратился в суд района Алтай с иском к ответчику о возмещении материального ущерба, причиненного государству.

Иск был мотивирован тем, что казахстанец, используя разрешительные документы на отлов уток и барсука, в 2023 году незаконно добыл одну особь дикого кабана. Согласно расчету сумма причиненного государству ущерба составила 1 293 750 тенге.

"В отзыве ответчик иск не признал, мотивировав тем, что когда из кустов на него выбежал дикий кабан, он, защищая свою жизнь, произвел один выстрел в голову животного почти в упор", - рассказали в суде.

Затем мужчина разделал тушу кабана, мясо сложил в пакеты и забрал с собой.

"О данном факте в полицию или охотничье общество не сообщил, так как был в шоковом состоянии", - уточнили в суде.

Суд установил, что сторонами по делу не оспаривался тот факт, что мужчина получил путевку на отстрел уток и барсука и без соответствующего разрешения произвел отстрел дикого кабана.

"Доводы ответчика о том, что он застрелил дикого кабана, защищая свою жизнь, суд признал несостоятельными, поскольку из просмотренной в суде видеозаписи видно, как ответчик и неустановленный следствием мужчина с использованием огнестрельного оружия и охотничьих собак выслеживают диких кабанов, ведут целенаправленную охоту на данный вид животного", - сообщили в суде.

Сам казахстанец подтвердил, что данное видео снято им и имеет непосредственное отношение к событиям, когда он застрелил дикого кабана.

"Кроме того, доводы ответчика о том, что дикий кабан напал на него, и ответчик находился в шоковом состоянии, что помешало ему обратиться в уполномоченные органы, не нашли своего объективного подтверждения", - отметили в суде.

Таким образом, суд пришел к выводу, что иск уполномоченного государственного органа заявлен законно и обоснованно и удовлетворил его в полном объеме.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169972-zashchishchal-svoyu-zhizn-zastrelivshemu-dikogo-kabana-kazahstancu-ne-poverili-v-sude/

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