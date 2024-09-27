Оружие нашли в авто в Алматинской области: задержаны 4 человека (видео)

В Алматинской области полиция задержала четырех человек по подозрению в незаконной охоте на краснокнижного джейрана, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

По данным МВД, 26 сентября в 08.30 сотрудники отдела полиции Балхашского района совместно с УМПС ДП Алматинской области и РГКП "Охотзоопром" провели оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе них на автодороге Қонаев - Баканас - Караой неподалеку от села Бирлик был задержан "УАЗ" под управлением 58-летнего жителя области Жетісу.

При досмотре в салоне автомобиля было обнаружено и изъято зарегистрированное охотничье нарезное и гладкоствольное ружье, а также одна туша неизвестного животного, предположительно, краснокнижного джейрана.

Кроме того, в машине находились трое пассажиров.

Задержанные были помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время назначены необходимые экспертные проверки и проводится дальнейшее расследование для установления всех деталей преступления.

Наказание за незаконную охоту в Казахстане

Согласно ст.337 УК РК:

1. Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Незаконная охота, совершенная неоднократно, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Незаконная охота, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

4. Незаконная охота, совершенная:

1) на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной экологической ситуацией;

2) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с причинением крупного ущерба, –

наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

6. Незаконная охота, совершенная:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба;

3) лицом, лишенным права заниматься охотой по вступившему в законную силу приговору суда, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.