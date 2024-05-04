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Более 89 млн тенге похитили сотрудники двух акиматов в Павлодарской области

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре осудили пятерых экс-чиновников, которые путем мошенничества похитили почти 90 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Вчера, 3 мая, суд № 2 города Павлодара в сокращенном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц А.Г. и М.А., Б.А., Ж.А., А.А. по факту неоднократного мошенничества в особо крупном размере.

"В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудники отделов акимата Павлодара и аппарата акима Павлодарского района А.Г., М.А., Б.А., Ж.А., А.А. с использованием своего служебного положения похитили из бюджета более 89 миллионов тенге путем незаконной оплаты якобы за работу индивидуальных помощников инвалидов", – рассказали представители суда.

Отмечается, что вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, документальными и вещественными доказательствами, а также заключениями экспертиз. Однако и сами подсудимые вину признали в полном объеме и возместили ущерб.

При вынесении приговора суд учел:

  • полное признание вины и чистосердечное раскаяние;
  • добровольное возмещение ущерба по делу;
  • наличие малолетних детей у А.Г., А.А., Ж.А., Б.А.;
  • явку с повинной М.А.;
  • активное способствование раскрытию уголовного правонарушения;
  • положительные характеристики по месту жительства.

"С учетом вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, виновным лицам на основании части 4 статьи 55 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев", – говорится в сообщении.

В отношении осужденных на весь срок наказания установлен пробационный контроль, привлечение к принудительному труду и возложение обязанностей.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095676-bolee-89-mln-tenge-pohitili-sotrudniki-dvuh-akimatov-v-pavlodarskoy-oblasti/

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