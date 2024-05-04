Более 89 млн тенге похитили сотрудники двух акиматов в Павлодарской области
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В Павлодаре осудили пятерых экс-чиновников, которые путем мошенничества похитили почти 90 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.
Вчера, 3 мая, суд № 2 города Павлодара в сокращенном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц А.Г. и М.А., Б.А., Ж.А., А.А. по факту неоднократного мошенничества в особо крупном размере.
"В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудники отделов акимата Павлодара и аппарата акима Павлодарского района А.Г., М.А., Б.А., Ж.А., А.А. с использованием своего служебного положения похитили из бюджета более 89 миллионов тенге путем незаконной оплаты якобы за работу индивидуальных помощников инвалидов", – рассказали представители суда.
Отмечается, что вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, документальными и вещественными доказательствами, а также заключениями экспертиз. Однако и сами подсудимые вину признали в полном объеме и возместили ущерб.
При вынесении приговора суд учел:
- полное признание вины и чистосердечное раскаяние;
- добровольное возмещение ущерба по делу;
- наличие малолетних детей у А.Г., А.А., Ж.А., Б.А.;
- явку с повинной М.А.;
- активное способствование раскрытию уголовного правонарушения;
- положительные характеристики по месту жительства.
"С учетом вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, виновным лицам на основании части 4 статьи 55 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев", – говорится в сообщении.
В отношении осужденных на весь срок наказания установлен пробационный контроль, привлечение к принудительному труду и возложение обязанностей.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Приговор в законную силу не вступил.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095676-bolee-89-mln-tenge-pohitili-sotrudniki-dvuh-akimatov-v-pavlodarskoy-oblasti/