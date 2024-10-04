Полицейских Павлодара перевели на усиленный вариант несения службы (видео)

В Павлодаре полицейские заступили на усиленное дежурство в период подготовки и проведения республиканского референдума, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, со 2 октября личный состав ДП Павлодарской области перевели на усиленный вариант несения службы.

Сотни полицейских будут обеспечивать правопорядок и дорожную безопасность на избирательных участках в Павлодаре.

Начальник городского управления полиции Малик Онгарбаев провел развод сил полиции, которым предстоит заступить на усиленное дежурство в период подготовки и проведения республиканского референдума.

"В областном центре общественную безопасность на 139 избирательных участках будет обеспечивать посменно около 300 сотрудников городского управления полиции и ДП области", - отметили в ведомстве.

Им были зачитаны инструкции и доведена оперативная обстановка на участках.

Ранее стало известно, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел перевели на усиленный вариант несения службы на период подготовки к референдуму и его проведению. Всего по стране охрану общественного порядка будет осуществлять порядка 33 тыс. сотрудников, из них на избирательных участках - 18 тыс.

Также сообщалось, что полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы - ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше 2 тыс. полицейских.

Напомним, референдум пройдет 6 октября.