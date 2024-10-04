Актюбинцы вложили 367 млн тенге в строительство пятиэтажки и остались ни с чем (видео)

Жители Актобе вложили миллионы тенге в долевое строительство, но остались и без жилья, и без денег. Против застройщика возбудили уголовное дело, передает сайт телеканала КТК.

По словам актюбинцев, компания-застройщик обещала им квартиры в пятиэтажном доме в перспективном районе. Но за три года не закончили даже первый этаж.

"На самом деле уже за эти три года продвижений никаких нет. До сих пор решение суда не вынесено. Мы уже устали жить на арендном жилье. Мы вложили в свое время 8 миллионов – первоначальный взнос. Вернее, практически полностью оплатили за квартиру. И потеряли эти деньги", - рассказала дольщик Гульмира Бегимова.

Стройка должна была завершиться еще два года назад. По словам дольщиков, всего они вложили 367 миллионов тенге. Позже они узнали, что застройщик по несколько раз продавал одни и те же квартиры.

На данном этапе, по подсчетам дольщиков, компания потратила на долгострой лишь треть от всей собранной суммы – 125 миллионов тенге. Где остальные деньги, уже никто не знает.

Застройщика сейчас судят. Но людей больше беспокоит другое – когда и кто завершит скандальный объект.

Власти вроде бы готовы помочь и найти инвестора. Однако для этого дольщикам нужно через суд доказать, что они стали жертвами аферистов. Но за полгода, говорят потерпевшие, дело уже дважды отправляли на доследование.

В полиции обещают, что ждать осталось немного.

"По данному факту проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Назначен ряд экспертиз. Уголовное дело планируется направить в суд в ноябре текущего года", - заявили в полиции.

Источник: КТК