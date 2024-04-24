Квартира оказалась меньше, чем обещал застройщик: вернут ли деньги за недостающие метры казахстанцам

Покупая новое жилье, следует сравнить его площадь с условиями договора. При недостаче квадратных метров деньги за них пока не возвращают. Но это может измениться. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут приобрести новое жилье на этапе возведения объекта за счет договора о долевом строительстве (должен быть заключен именно такой договор, а все остальные документы не гарантируют завершение строительства).

Обычно это выгодное решение, так как стоимость квартиры в таком случае будет ниже, чем уже после сдачи жилого комплекса.

Однако застройщики могут допустить отступление площади построенного жилья от проектной документации на 3% от общего объема (согласно Своду правил о норме предельно допустимых отклонений при эксплуатации объектов при строительстве многоквартирных домов).

При этом, как отмечается в депутатском запросе, деньги за недостающие квадратные метры не возвращаются.

"Допустим, вы покупаете квартиру, площадь которой по договору составляет 60 квадратных метров стоимостью 400 тысяч тенге за квадрат или общей стоимостью 24 млн тенге. А по завершении строительства фактическая площадь квартиры оказывается на 3 процента меньше и составляет лишь 58,2 кв.м.

Разницу в стоимости строительная компания вам не компенсирует. А это ни много ни мало 720 тысяч тенге", – отмечают депутаты.

Заключение сделки. Иллюстративное фото: sukanya sitthikongsak/Getty Images

Будут ли платить за недостающие квадратные метры

Согласно ответу первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, при превышении допустимого значения по уровню отклонения площади построенного жилья наступает ответственность строительной компании за допущенное нарушение.

Это предусмотрено условиями типовой формы договоров о долевом участии в жилищном строительстве.

Так, согласно пункту 29 такого договора, уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, если допущено увеличение или уменьшение площади жилья на более чем 3%.

При меньших показателях возмещение пока что не предусмотрено. Однако это могут исправить в будущем.

"Вместе с тем, учитывая нарекания со стороны граждан и для защиты прав потребителей, в указанные Правила будут внесены необходимые поправки, предусматривающие возможность возврата средств покупателей при получении недвижимости меньшей площади, чем предусмотрено соответствующим договором", – отмечается в ответе на депутатский запрос.

Ранее мы рассказывали о том, что сотни домов без лицензий на привлечение средств дольщиков строят в Казахстане.