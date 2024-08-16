Возвращать больше денег за недостающие метры хотят обязать застройщиков в Казахстане

В Казахстане хотят ужесточить требования к застройщикам и обязать их выплачивать дольщикам компенсацию, если площадь квартир будет на 1,5% меньше указанной в договоре. Подробности читайте на NUR.KZ.

Участие в долевом строительстве может быть рискованным предприятием. Однако, если соблюдать осторожность и проверять застройщиков, большинство проблем можно избежать.

При этом даже с компаниями, у которых есть все разрешительные документы, могут быть проблемы. Например, бывает так, что фактическая квадратура возведенных ими квартир оказывается значительно меньше той, что была изначально указана в договоре.

На текущий момент застройщики должны платить компенсацию дольщикам, если фактическая площадь квартир окажется меньше более чем на 3% той, что указана в договоре. Однако в скором времени требование может стать в два раза жестче.

Министерство промышленности и строительства подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, который ужесточит требования к застройщикам.

"В случае отступления от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшении приобретаемой общей площади более чем на 1,5%, уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь", – отмечается в документе.

То есть если квартиры будут более чем на 1,5% меньше, чем указано в договоре, дольщикам должны выплатить компенсацию.

При этом проект добавляет новое условие: если фактическая площадь жилья будет, наоборот, на 1,5% больше, то дольщику дадут возможность ее выкупить лишь за полцены.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему решили ужесточить требования

Авторы проекта отмечают, что на текущий момент в некоторых жилых комплексах фактическая площадь квартир может оказаться более чем на 3% меньше заявленной.

Например, в одном монолитном доме на 300 квартир были обнаружены отклонения более чем на 3% сразу в 38 квартирах. В другом жилом комплексе на 256 квартир нашли нарушения в 26 из них – отклонения также превышали 3%.

Получается, что застройщики никак не компенсировали эти 3% недостающей площади, когда продавали дольщикам квартиры меньшего размера.

Принятие данных изменений в свою очередь предусматривает недопущение переплат за фактические отклонения площадей и приведение в соответствие с действующими строительными нормами предельно допустимых отклонений при приемке в эксплуатацию объекта.

Напомним, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Казахстане, по официальным данным, достигает 489 тыс. тенге, однако в крупных городах ценник может составлять и 600 тыс. тенге.

Сейчас проект приказа находится на стадии обсуждения, которое продлится до 28 августа текущего года. В случае его принятия казахстанским застройщикам, чтобы не потерять свои деньги, придется ответственнее относиться к возведению жилья в Казахстане.