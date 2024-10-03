Метр асфальта стал причиной скандала между жителями и чиновниками в Мангистау (видео)

Жители жилого массива Каламкас в Мангистауской области намерены криками и возмущениями добиться от чиновников добавить метр асфальта в ширину ремонтируемой дороги, передает телеканал "Астана".

Скандал разгорелся вокруг ремонта дороги в поселке Атамекен в Мангистау. Недавно в жилом массиве Каламкас начали прокладывать дорогу, чего сельчане ждали больше 20 лет. Но радость людей длилась недолго.

По данным телеканала, на отремонтированных дорогах ширина асфальта составляет три метра. По словам самих сельчан, этого недостаточно для того, чтобы здесь могли проехать 2 машины. Жители тех улиц, где асфальт еще не положили, приостановили работы подрядной организации. Они просят увеличить ширину до 4 метров.

"Почему аким не советуется с нами перед тем, как делать проектно-сметную документацию? Есть же место, чтобы сделать дорогу шире? А там, где его положили, сделали неправильно. Его нужно стелить на смолу, чтобы он приклеился, а они просто на камни кладут", - возмущена жительница Каламкаса Райхан Мурзаева.

"Мы ходили в акимат, просили расширить. Асфальт делают для машин, а дети, мы, будет ходить по обочине, там, где очень узко и зимой будет грязь?" - вопрошает другой житель Кайрулла Ибаев.

Но заказчики в лице отдела ЖКХ непреклонны. Они уверяют, что делают все согласно проекту, который утвердила государственная экспертиза.

"Если бы мы попросили сделать дорогу шире, экспертиза бы не утвердила проект. Тут учитывается расстояние от электрических столбов и газовых труб, да и движение в жилом массиве односторонее. Что касается поперечной дороги, которую люди тоже просят заасфальтировать, то ПСД уже готовится. Будем стелить там асфальт в следующем году, как средний ремонт дорог. Вот там экспертиза уже не нужна будет, и мы сможем учесть мнение людей", - прокомментировал заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

Как сообщает телеканал, бюджету асфальтирование девяти улиц обходится в 314 миллионов тенге. На четырех из них работы уже завершены. На остальных планируют закончить до конца ноября.