Затонувший понтонный мост подняли со дна реки в Павлодарской области (видео)

В селе Коктас Павлодарской области подняли со дна реки ранее затонувший мост, восстановили его и уставили на положенное место, передает NUR.KZ со ссылкой акима города Аксу.

Как сообщил глава Аксу Нурлан Дюсембинов на своей странице в Instagram, он осмотрел мост в селе Коктас сельского округа Канаша Камзина.

Понтонный мост весом 110 тонн подняли со дна реки, вытащили на берег, восстановили и установили обратно.

"Благодарю за помощь, а также за оказанное содействие в восстановлении понтонного моста руководство двух градообразующих предприятий города", - написал Нурлан Дюсембинов.

Напомним, в июле в селе Коктас затонул понтонный мост, который связывал сельчан с двумя берегами реки Белая. Аким Аксу тогда заявил, что планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхозтехники крестьянских хозяйств и предприятий.

К строительству нового бетонного моста через реку Белая планируют приступить в 2025 году, но многое зависит от финансирования. В этом году из местного бюджета выделили средства только на разработку проектно-сметной документации.