"Ничего не делается уже 4 месяца": павлодарцы пожаловались акиму города на ремонт

В Павлодаре жильцы дома 37 по улице Олжабай батыра пожаловались на незаконченный ремонт кровли. Также жителей беспокоят и другие вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, встреча прошла по поручению акима области Асаина Байханова.

Жильцов волновал вопрос незаконченного ремонта кровли дома, а также ремонт внутридомовых труб водоснабжения и отопления.

"С весны, как начали собирать деньги КСК за крышу, так ничего и не делается. Уже четыре месяца", - рассказала местная жительница.

"Теперь они говорят: мы не КСК, мы ИП. Сколько лет мы платили как КСК ежемесячно", - пожаловался один из жителей дома.

Аким города напомнил, что обслуживающую компанию определяют сами жители и могут поменять ее, собрав 2/3 голосов.

"На сегодняшний день с подрядной организацией имеется договоренность о завершении работ по ремонту кровли сроком в два дня", - отметил Хасар Хабылбеков.

Насчет замены труб в доме градоначальник разъяснил, что можно это сделать в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Для этого 30 сентября специалисты отдела жилищной инспекции проведут собрание с жильцами.

Также планируется сделать освещение на детской площадке.

"Поручил отделу жилищной инспекции взять на контроль работы по данному дому", - уточнил аким Павлодара.

Ранее в Таразе залило водой во время дождя сразу 13 пятиэтажек. Недавно там начали менять кровлю. Жильцы теперь подсчитывают убытки. Чиновники уверяют, что перед непогодой подрядчикам настоятельно рекомендовали накрыть разобранную кровлю хотя бы полиэтиленом.

А жители Актобе возмущены качеством новостройки, которую сдали более года назад. В доме течет крыша и топит подвалы, а в квартирах холодно зимой. Жильцы просят местные власти решить вопрос с недочетами.