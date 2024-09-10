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Аким Павлодара рассказал, когда отремонтируют улицу Камзина (видео)

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Ремонт на улице Камзина
Ремонтные работы в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

Стало известно, когда в Павлодаре закончится ремонт на улице Камзина, где в этом году ведется строительство новой тепломагистрали ТМ-13, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, на данный момент строительство сети завершено, проводится плановая промывка и гидравлические испытания. Параллельно началось благоустройство улицы.

"Понимаю недовольство жителей касательно неудобств по причине перекрытия улицы Камзина. Подчеркну, что в связи с большим процентом изношенности теплосетей строительство ТМ-13 необходимо для улучшения качества теплоснабжения почти в 250 МЖД и соцобъектах", - пояснил Хасар Хабылбеков.

Аким добавил, что поручил отделу строительства завершить благоустройство участка до 25 сентября. Данный вопрос находится на его особом контроле.

"Протяженность сети тепломагистрали ТМ-13 по улице Камзина от улицы Ломова до Малайсары батыра составляет 2700 метров. Начали заполнение сетей от улицы Малайсары батыра до Шевченко, гидравлические испытания, промывку. Защебенено порядка 40%. На следующей неделе полностью уже защебеним", - доложили акиму Павлодара о ходе работ.

"Со следующей недели начинайте уже асфальтирование по улице Камзина на тех участках, где мы восстановили уже, траншею зарыли и начали щебенирование. Подрядчик все работы должен завершить до 25 сентября по асфальтированию. Рядом с улицей Чокина, где пешеходный переход возле школы, надо все в ближайшее время восстановить, чтобы не причинять жителям дискомфорт", - распорядился Хасар Хабылбеков.

Ранее глава Павлодара сообщил, что в городе отопительный сезон начнется раньше обычного. Уже с 9 сентября тепло появилось в социальных объектах - детских садах, школах, медицинских учреждениях, а через неделю ожидается в жилых домах.

Также стало известно, что на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу правительство Казахстана выделило 9 млрд тенге из резерва. По результатам технического обследования для неотложных работ были определены четыре участка с наиболее высоким уровнем износа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159599-akim-pavlodara-rasskazal-kogda-otremontiruyut-ulicu-kamzina-video/

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