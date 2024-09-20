Автовокзал Караганды запускает рейсы в Ташкент

В Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам, передает NUR.KZ со ссылкой на автовокзал города.

Как говорится в сообщении организации, опубликованном на официальной странице в Instagram, отправление из Караганды будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Билеты на рейс можно купить не только на автовокзале Караганды, но и в кассах автостанций Темиртау, Топара, Шахана и Каркаралинска, а также через терминалы автовокзала с 06.00 до 23.00 без перерывов и выходных.

Ранее сообщалось, что в Астане задумались об отмене ночных автобусов. Для принятия окончательного решения перевозчик запустил опрос. Жителям столицы предстоит ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в 2025 году, а также можно предложить что-то от себя.

Кроме того, недавно новый автобусный маршрут запустили в Астане — он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.