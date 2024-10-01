6 октября проезд в автобусах будет бесплатным в Караганде
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В день проведения республиканского референдума в Караганде пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими и пригородными автобусами, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как говорится на официальном сайте ведомства, общественный транспорт 6 октября будет работать по графику воскресного дня. Проезд будет бесплатным.
В понедельник, 7 октября, транспортные службы вернутся к обычному графику работы.
Ранее сообщалось, что в Астане в день проведения республиканского референдума проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным. Общественный транспорт будет работать с 06:00 до 23:00. С 7 октября общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Напомним, 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Позже стало известно, что на организацию его проведения потратят 15,5 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168125-6-oktyabrya-proezd-v-avtobusah-budet-besplatnym-v-karagande/
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