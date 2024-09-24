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На усиленный режим перевели полицию в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На усиленный режим работы перешли полицейские Карагандинской области. Причиной стало растущее число краж скота в регионе, передает телеканал "Астана".

С начала года только в Карагандинской области зарегистрировали 25 случаев кражи скота, 18 уголовных дел по данным фактам уже раскрыто.

Отмечается, что по области установили 18 блокпостов, которые контролируют проезжающие машины. Так в Бухар-Жырауском районе удалось задержать мужчину, который украл у сельчанина породистую корову. Теперь ему придется возместить ущерб потерпевшему в 1 миллион тенге.

"В основном кража скота происходит с вольного выпаса, при этом многие граждане не сразу замечают пропажу. В полицию поступило 17 заявлений о пропаже скота вольного выпаса. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли 106 животных.

Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасности и сохранность имущества граждан. Передвижные блокпосты будут работать до особого распоряжения", – обратился к жителям начальник управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Аслан Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165041-na-usilennyy-rezhim-pereveli-policiyu-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

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