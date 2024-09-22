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Блокпосты установили на дорогах в Карагандинской области

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Полиция проверяет документы
Полиция проверяет документы. Фото: polisia.kz

18 передвижных блокпостов установили в Карагандинской области в рамках противодействия кражам скота на автомобильных дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Теперь сотрудники полиции будут останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

К примеру, на прошлой неделе в Бухар-Жырауском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже у местного жителя коровы на 1 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Передвижные блокпосты будут работать до особого распоряжения. В основном кражи скота происходят с вольного выпаса, при этом многие граждане не сразу замечают пропажу.

Согласно статье 188-1 УК, скотокрадство наказывается:

  • штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы до 12 ллет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164408-blokposty-ustanovili-na-dorogah-v-karagandinskoy-oblasti/

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