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Осужденный казахстанец отказался надевать браслет слежения и повторно лишился свободы

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Житель столицы отказался надевать электронный браслет слежения, из-за чего будет отбывать наказание в местах лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении осужденного Ш. о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы. Материал в суд представили работники столичного ДУИС.

Сообщается, что в 2020 году гражданин Ш. был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его приговорили к 6 годам лишения свободы. В 2022 году ему заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы, так как он имел положительные характеристики и оплатил взыскания.

В Астане мужчину взяли на пробационный контроль, во время которого он совершил административное нарушение - распивал спиртные напитки.

"Начальником службы пробации принято решение о применении в отношении Ш. электронного средства слежения (ЭСС) в виде браслета и вынесено постановление. Но осужденный Ш. категорически отказался от надевания ЭСС, то есть от выполнения законного требования СП, что в соответствии Уголовно-исполнительным кодексом является злостным нарушением отбывания наказания в виде ограничения свободы", - сообщили в суде.

Суд представление службы пробации удовлетворил. Осужденному Ш. оставшаяся часть назначенного приговором суда наказания в виде ограничения свободы сроком 11 месяцев 5 дней заменена на лишение свободы на тот же срок. Он направлен на отбывание наказания в места лишения свободы.

Добавим, что в соответствии со статьей 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Накануне в Департаменте полиции Астаны сообщили, что 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были взяты под контроль с помощью электронных браслетов. До этого браслеты начали надевать на подозреваемых в коррупции в Казахстане.

В прошлом году надевать электронные браслеты и на агрессоров предложили в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150967-osuzhdennyy-kazahstanec-otkazalsya-nadevat-braslet-slezheniya-i-povtorno-lishilsya-svobody/

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