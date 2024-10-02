Полицейские проверили дачи в четырех городах Карагандинской области
Опубликовано:
В Карагандинской области в рамках операции "Участок" прошла проверка дачных массивов, направленная на профилактику правонарушений и повышение безопасности жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мероприятие охватило города Караганда, Темиртау, Сарань и Шахтинск.
В нем приняли участие сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры. Были проверены по месту жительства лица, состоящие на учете, а также сомнительные квартиры.
В ходе мероприятия было роздано более 7 тысяч буклетов по предупреждению правонарушений, интернет-мошенничества и пожарной безопасности.
"Всего проверено 2611 дачных домов, к административной ответственности привлечены 78 граждан", - проинформировал первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.
Ранее сообщалось, что дачный кооператив в Алматинской области лишился доступа к воде. Как рассказывают жители, сначала у них просто возникали перебои с подачей воды, а теперь ее и вовсе нет. Ежедневно люди вынуждены приобретать бутилированную воду, что заметно бьет по карману. Проблемы испытывают 50 семей.
До этого на проблемы с водоснабжением пожаловались жители дачного массива в Акмолинской области - им приходится ездить за водой в столицу. По их словам, давление ничтожное, а платить приходится по полной.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168883-policeyskie-proverili-dachi-v-chetyreh-gorodah-karagandinskoy-oblasti/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.