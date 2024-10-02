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Полицейские проверили дачи в четырех городах Карагандинской области

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Проверка дачников
Проверка дачников. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области в рамках операции "Участок" прошла проверка дачных массивов, направленная на профилактику правонарушений и повышение безопасности жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мероприятие охватило города Караганда, Темиртау, Сарань и Шахтинск.

В нем приняли участие сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры. Были проверены по месту жительства лица, состоящие на учете, а также сомнительные квартиры.

В ходе мероприятия было роздано более 7 тысяч буклетов по предупреждению правонарушений, интернет-мошенничества и пожарной безопасности.

"Всего проверено 2611 дачных домов, к административной ответственности привлечены 78 граждан", - проинформировал первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Ранее сообщалось, что дачный кооператив в Алматинской области лишился доступа к воде. Как рассказывают жители, сначала у них просто возникали перебои с подачей воды, а теперь ее и вовсе нет. Ежедневно люди вынуждены приобретать бутилированную воду, что заметно бьет по карману. Проблемы испытывают 50 семей.

До этого на проблемы с водоснабжением пожаловались жители дачного массива в Акмолинской области - им приходится ездить за водой в столицу. По их словам, давление ничтожное, а платить приходится по полной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168883-policeyskie-proverili-dachi-v-chetyreh-gorodah-karagandinskoy-oblasti/

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