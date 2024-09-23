Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые автобусы будут ездить между Карагандой и Темиртау

Опубликовано:

Новые автобусы в Карагандинской области
Автобус. Фото: gov.kz

В Карагандинской области продолжается обновление общественного транспорта: на маршрут № 100 между Карагандой и Темиртау вышли четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Автобус № 100 связывает Майкудук и Пришахтинск с Темиртау. Ранее маршрут несколько раз прекращал работу из-за проблем с перевозчиками, что вынуждало жителей пользоваться пересадками и тратить больше времени на дорогу.

Горожане неоднократно обращались к акиму области с просьбой вернуть маршрут.

"В связи с многочисленными обращениями жителей в августе прошлого года была восстановлена работа маршрута № 100 (Караганда (14 мкр-н) — Темиртау). Общее количество автобусов — 8 единиц.

23 сентября этого года по маршруту № 100 предприятием ТОО "Қала Көлік" на линию выпущены четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор". Тем самым обновлено 50% автобусов, задействованных на маршруте", — сообщили в Управлении автомобильного транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Автобусы приобретены в лизинг. Каждый из них вмещает до 76 пассажиров.

Новый транспорт оснащен пандусами и специальными местами для крепления инвалидных кресел.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, недавно новый автобусный маршрут запустили в Астане — он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164935-novye-avtobusy-budut-ezdit-mezhdu-karagandoy-i-temirtau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie