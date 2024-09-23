Новые автобусы будут ездить между Карагандой и Темиртау

В Карагандинской области продолжается обновление общественного транспорта: на маршрут № 100 между Карагандой и Темиртау вышли четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Автобус № 100 связывает Майкудук и Пришахтинск с Темиртау. Ранее маршрут несколько раз прекращал работу из-за проблем с перевозчиками, что вынуждало жителей пользоваться пересадками и тратить больше времени на дорогу.

Горожане неоднократно обращались к акиму области с просьбой вернуть маршрут.

"В связи с многочисленными обращениями жителей в августе прошлого года была восстановлена работа маршрута № 100 (Караганда (14 мкр-н) — Темиртау). Общее количество автобусов — 8 единиц.

23 сентября этого года по маршруту № 100 предприятием ТОО "Қала Көлік" на линию выпущены четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор". Тем самым обновлено 50% автобусов, задействованных на маршруте", — сообщили в Управлении автомобильного транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Автобусы приобретены в лизинг. Каждый из них вмещает до 76 пассажиров.

Новый транспорт оснащен пандусами и специальными местами для крепления инвалидных кресел.

Ранее в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

Кроме того, недавно новый автобусный маршрут запустили в Астане — он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау. Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.