8 млрд тенге возьмут в долг на новые трамваи в Павлодаре

В акимате Павлодарской области обсудили модернизацию трамвайной инфраструктуры Павлодара и приобретение новых вагонов на сумму 8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой акима региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима региона, на сегодня в областном центре 81 из 111 пассажирских трамваев уже отработали свой эксплуатационный срок, а износ составляет более 73%.

"Для полноценного функционирования трамвайных пассажирских перевозок необходимы 70 вагонов", - подчеркнули в пресс-службе главы Павлодарской области.

На первом этапе модернизации трамвайного парка планируется приобрести 25 энергоэффективных трамваев за счет займа на 8 млрд тенге в Европейском банке реконструкции и развития.

В августе этого года был объявлен тендер на закуп трамваев в соответствии с правилами и принципами закупок ЕБРР. Процесс выбора поставщика планируется завершить до конца сентября.

"Обязательным условием является возможность автономного хода вагонов до 20 км для охвата микрорайона Достык и в перспективе микрорайона Второй Павлодар", - отметили в в пресс-службе ведомства.

Глава региона Асаин Байханов поручил в срок завершить все конкурсные процедуры и до 10 декабря внести изменения в правила субсидирования городского рельсового транспорта.

Ранее стало известно, что в Павлодаре до конца 2024 года ожидается поставка 32 новых автобусов. Также планируется внедрить диспетчеризацию общественного транспорта в городе до 1 октября этого года.

Чтобы бесплатно ездить в общественном транспорте в Павлодаре, школьники должны иметь не только карту, но и справку с места учебы. Их выдают на год, поэтому срок действия истек 31 августа. Обновить их необходимо, в первую очередь, старшеклассникам.