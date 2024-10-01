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Перебои с водой наблюдаются в одном из районов Павлодарской области

Опубликовано:

Техника
Ремонтные работы. Фото: t.me/AsaiynBaikhan

В районе Аккулы из-за аварий на сетях электроснабжения возникли проблемы в работе насосной первого подъема и есть перебои с водоснабжением, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Павлодарской области.

Как сообщает аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем официальном Telegram-канале, в течение последних четырех дней в селе наблюдаются перебои с централизованным водоснабжением.

Все эти дни специалисты КГП ПХВ "АккуСервис" занимались восстановлением системы водоснабжения.

На данный момент запущены все пять скважин, ведется наполнение резервуаров, но это требует времени с учетом увеличения объема разбора воды.

По поручению Асаина Байханова в село прибыла дополнительная техника для организации подвоза воды.

Аким Павлодарской области в селе
Асаин Байханов в селе Аккулы. Фото: t.me/AsaiynBaikhan

"Для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем распорядился оперативно в течение ближайших трех дней установить автономный генератор резервного электроснабжения", - рассказал аким Павлодарской области.

Для увеличения дебета воды также принято решение о бурении нескольких дополнительных скважин. Специалисты приступят к этим работам.

"Для комплексного решения вопроса водоснабжения села Аккулы в следующем году мы начнем строительство новой ветки водопровода от реки Иртыш, о чем я уже дал соответствующие поручения руководству района и профильным управлениям", - отметил глава региона.

Ранее Асаин Байханов побывал в селе Караоба Павлодарской области. Там он осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава региона высказал недовольство недостатками проекта.

Кроме того, аким Павлодарской области провел личный прием жителей по социальным и земельным вопросам, а также проблемам выделения средств. В акимате напомнили, что можно записаться на прием через порталы E-gov, E-otinish или через WhatsApp.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168130-pereboi-s-vodoy-nablyudayutsya-v-odnom-iz-rayonov-pavlodarskoy-oblasti/

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